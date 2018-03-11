Nijerya'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması yapıldı.
Başkent Abuja'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Nijerya İslami Tanıtım Vakfı iş birliğinde düzenlenen yarışma 3 gün sürdü.
Bu yıl 2'ncisi düzenlenen yarışmaya, ülkenin 11 eyaletinden 45 öğrenci ve 13 hafız katıldı.
TDV Abuja Din Hizmetleri Ataşesi Ali Kaşıkırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımcıların değişik kategorilerde yarıştığını ifade ederek, "Kur'an'ın hepsinden, 30 cüzden, 20 cüzden, 15 cüzden ve 10 cüzden öğrenciler katıldı. İnşallah önümüzdeki sene daha da çeşitli kategori olur, çünkü gelenek haline gelmesini istiyoruz." dedi.
Kaşıkırık, birinci gelen yarışmacının Türkiye'de düzenlenecek Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasına katılacağını kaydetti.
Yarışmanın amacının gençlere Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve öğrenilmesine teşvik etmek olduğunu ifade eden Ali Kaşıkırık, her yıl benzer yarışmalar düzenleyeceklerini aktardı.
Yarışmada, Nijer eyaletinden Mohamed Adem birinci, Kano eyaletinden Nafi'u Nasir Ali ikinci ve Abdurahman Tauheed de üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler de verildi.
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