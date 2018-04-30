Nijerya'da madencilere saldırı

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki maden alanında düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Polis Sözcüsü Austin Iwar, yaptığı açıklamada, bir grup silahlı saldırganın Janruwa köyündeki maden alanında madencilere ateş açtığını belirtti.

Iwar, saldırıda 14 madencinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altında olduğunu ifade eden Iwar, bölgeye takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

Kaduna eyaletinde geçen ay düzenlenen silahlı saldırıda 11 asker ölmüş, 9 sivil yaralanmıştı.

