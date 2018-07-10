Nijerya'da muhalefet partileri Buhari'ye karşı birleşti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaklaşan devlet başkanı ve meclis seçimi öncesinde muhalefet partileri mevcut Devlet Başkanı Muhammedu Buhari'ye karşı çatı aday çıkarma kararı aldı.
Ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) etrafında toplanan en az 30 muhalefet partisi, mevcut devlet başkanı Muhammedu Buhari'ye karşı birleşti.
Başkent Abuja'da toplantı düzenleyen parti temsilcileri, Birleşik Siyasi Partiler Koalisyonu (CUPP) ismi altında seçime girilmesi noktasında mutabakat zaptı imzaladı.
Toplantıya PDP Başkanı Uche Secondus, iktidardaki Tüm İlericiler Kongresi'nden (APC) ayrılan Buba Galadima ve eski Başkan Yardımcısı Atiku Abubakar başta olmak üzere muhalif parti temsilcileri katıldı.
CUPP çatısı altında toplanan muhalif partiler, devlet başkanı ve meclis seçimlerinde ortak hareket edecek.
1999'da askeri yönetimden demokrasiye geçilen ülkede bugüne kadar beş kez devlet başkanı ve meclis seçimi düzenlendi. 29 Mayıs 2015'te yapılan son seçimlerde Buhari Devlet Başkanı seçilirken, yeni seçimin 2019 yılının ocak ayında olması öngörülüyor.
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