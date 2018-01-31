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Nijerya'da mülteci kampına iki ayrı bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 23:48 | Son Güncelleme

Nijerya'da mülteci kampına düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti'nde Dolaro mülteci kampında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda en az 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde, yarım saat arayla yapılan iki saldırının ardından yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerini artırırken ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Mülteci kampındaki sivilleri hedef alan saldırıların, terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

(AA)

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