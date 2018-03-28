Nijerya'da petrol boru hatlarına yönelik saldırılara önlem

Nijerya'nın güneydoğusundaki Niger Delta Bölgesi'ne, petrol boru hatlarına saldırı düzenleyen militanlarla mücadele kapsamında binden fazla güvenlik personeli sevk edildi.

Bölgenin sözcüsü Dibal Yakadi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Niger Delta Bölgesi'ndeki militanlardan gelebilecek saldırı tehdidine karşı bölgeye 1900 güvenlik personelinin sevk edildiğini belirtti.

Yakadi, eyalet sakinlerinin can güvenliğini sağlamakla sorumlu olduklarını da ifade etti.

Niger Delta militanları, geçen hafta sosyal medyadan, bölgede petrol boru hatlarına yönelik saldırılara yeniden başlayacaklarını duyurmuştu.

Militanlar, daha önce Shell ve Agip Petrol Şirketi'ne ait boru hatlarına saldırı düzenlemiş ve firmalara bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulunmuştu.

Bölgede bulunan militan gruplar, petrol üretiminden daha fazla pay almak ve petrol çıkarma çalışmalarının bölgeye verdiği zararın azaltılmasını istiyor.

Silahlı grupların Niger Deltası'ndaki saldırıları sonucunda ülkede petrol üretimi 2016'da beklentilerin altında gerçekleşmişti. 2016 bütçesinde tahmin edilen günlük petrol miktarı 2,2 milyon varil iken bu rakam ancak 1 milyon varile ulaşabilmişti.