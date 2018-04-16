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Nijerya'da polise silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 20:27 | Son Güncelleme

Benue eyaletindeki saldırıda 4 polis öldü, 10 polis kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti, 10 polis kaçırıldı.

Bölge Polis Sözcüsü Moses Yamu, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Logo bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişilerce gerçekleştirilen saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiği, 10 polisin kaçırıldığını belirtti.

Bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiğini ifade eden Yamu, kaçırılan polisleri kurtarma çalışması başlatıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Benue eyaleti nijerya silahlı saldırı

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