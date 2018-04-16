Nijerya'da polise silahlı saldırı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti, 10 polis kaçırıldı.
Bölge Polis Sözcüsü Moses Yamu, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Logo bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişilerce gerçekleştirilen saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiği, 10 polisin kaçırıldığını belirtti.
Bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiğini ifade eden Yamu, kaçırılan polisleri kurtarma çalışması başlatıldığını söyledi.
Ermenistan karıştı! İsyancılar ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor
Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı
Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır
Haydarpaşa Garı'nda yangın!
Macron'un Türkiye iddiasına Rusya'dan cevap: Operasyon bizi bölmedi
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum