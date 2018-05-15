Nijerya'da ramazan hazırlıkları

Batı Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi olan Nijerya'da ramazan için son hazırlıklar tamamlandı.

Ülkede Müslümanların yoğun olduğu Kano eyaletindeki Merkez Cami İmamı Abubakar Said, AA muhabirine, ramazanın önemine işaret ederek bu mübarek ay için gereken hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Said, yarın akşamdan itibaren ayı gözlemeye başlayacaklarını, aynı gün içerisinde "hilal" görülürse ertesi günü oruca niyet edeceklerini kaydetti.

Ramazan ayının birinci gününden son gününe kadar ülkenin çeşitli yerlerinde sohbet, Kur'an tilavetleri, tefsir, son 10 gün içinde itikaf ve toplu Kur'an okuma gibi programların yapılacağını belirten Said, çocuklar için de ayrı programların düzenleneceğini ifade etti.

Said, ramazanda paylaşmanın önemini de değinerek, "Merkez camide her gün toplu iftarlar vereceğiz. Ayrıca Zamfara'da da 30 bin yetim için yardım yapılacak." dedi.

Yaklaşık 186 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, Batı Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfusu barındırıyor. Ülkede nüfusun yarısından fazlasını Müslümanlar oluşturuyor.