Nijerya'da sağlık çalışanları greve gitti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da sağlık çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle süresiz greve gitti.
Nijerya Müttefik Sağlık Profesyonelleri Birliği (NUAHP) Genel Sekreteri Obisesan Oluwatuyi, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde bugün itibarıyla "süresiz greve" gidildiğini duyurdu.
Oluwatuyi, sağlık personelinin kötü çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesini, maaşlarının zamanında ödenmesini ve sektörüne ayrılan ödeneğin arttırılmasını talep etti.
Obisesan Oluwatuyi, hükümetin, talepleri karşılayana kadar grevden vazgeçmeyeceğini kaydetti.
Grevin, Devlet Başkanı Muhammed Buhari liderliğindeki hükümeti zor durumda bırakacağı öngörülüyor.
Nijerya'da bir süre önce Üniversite Akademisyenleri Sendikası da hükümetin 2009'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle "süresiz grev" yapma kararı almıştı.
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi
Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!
Cami avlusunda 'gey' oyunu! Böyle yakalandılar
Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu
Bahçeli için 'barajı geçsin anırırım' diyen Yaşar Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan sert yanıt
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Tecavüzcüyü timsaha yem ettiler
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum