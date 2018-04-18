Nijerya'da sağlık çalışanları greve gitti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da sağlık çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle süresiz greve gitti.

Nijerya Müttefik Sağlık Profesyonelleri Birliği (NUAHP) Genel Sekreteri Obisesan Oluwatuyi, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde bugün itibarıyla "süresiz greve" gidildiğini duyurdu.

Oluwatuyi, sağlık personelinin kötü çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesini, maaşlarının zamanında ödenmesini ve sektörüne ayrılan ödeneğin arttırılmasını talep etti.

Obisesan Oluwatuyi, hükümetin, talepleri karşılayana kadar grevden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Grevin, Devlet Başkanı Muhammed Buhari liderliğindeki hükümeti zor durumda bırakacağı öngörülüyor.

Nijerya'da bir süre önce Üniversite Akademisyenleri Sendikası da hükümetin 2009'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle "süresiz grev" yapma kararı almıştı.