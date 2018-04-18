HABER

Nijerya'da sağlık çalışanları greve gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:28 | Son Güncelleme

Nijerya'da sağlık çalışanları greve gitti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da sağlık çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle süresiz greve gitti.

Nijerya Müttefik Sağlık Profesyonelleri Birliği (NUAHP) Genel Sekreteri Obisesan Oluwatuyi, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde bugün itibarıyla "süresiz greve" gidildiğini duyurdu.

Oluwatuyi, sağlık personelinin kötü çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesini, maaşlarının zamanında ödenmesini ve sektörüne ayrılan ödeneğin arttırılmasını talep etti.

Obisesan Oluwatuyi, hükümetin, talepleri karşılayana kadar grevden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Grevin, Devlet Başkanı Muhammed Buhari liderliğindeki hükümeti zor durumda bırakacağı öngörülüyor.

Nijerya'da bir süre önce Üniversite Akademisyenleri Sendikası da hükümetin 2009'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle "süresiz grev" yapma kararı almıştı.

Köprüde zincirleme kaza! Trafik durduKöprüde zincirleme kaza! Trafik durdu
'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalgaAfgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
grev nijerya sağlık personel

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evde dehşeti yaşadı

Evde dehşeti yaşadı

Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

BBP lideri Mustafa Destici'den erken seçim açıklaması

BBP lideri Mustafa Destici'den erken seçim açıklaması

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Cami avlusunda 'gey' oyunu! Böyle yakalandılar

Cami avlusunda 'gey' oyunu! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.