Nijerya'da Sahel-Sahra Devletleri Zirvesi

Sahel-Sahra Devletleri Topluluğunun (CEN-SAD) savunma bakanları, Afrika kıtasında devam eden şiddet ve terör olaylarını önlemek amacıyla Nijerya'da bir araya geldi.

Başkent Abuja'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen CEN-SAD zirvesine, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, Nijerya Savunma Bakanı Mansur Muhammad Dan-Ali ile CEN-SAD ülkelerinin savunma bakanları katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Osinbajo, Afrika'da devam eden şiddet olayları ve terörizme karşı mücadele etmenin yolunun yoksulluğu, cehalet ve hayal kırıklığını yok etmekten geçtiğini söyledi.

Osinbajo, "Gerçekten terörizmle mücadele kapsamında askeri yön, kısa vadeli olan yöndür. Terörizme karşı kalıcı bir zafer kazanmak istiyorsak o zaman toplumun arasında bir şekilde yoksulluk, cehalet gibi faktörleri ortadan kaldırmamız gerekiyor." dedi.

Mali, Burkina Faso, Nijer ve Nijerya gibi Afrika ülkelerinin eskiden bu yana terör saldırılarına maruz kaldığını vurgulayan Osinbajo, Muammer Kaddafi rejimin çökmesi sonucunda da Libya'da güvenlik sorununun arttığını dile getirdi.