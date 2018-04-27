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Nijerya'da sahte eczanelere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 19:11 | Son Güncelleme

Sokoto eyaletinde yapılan operasyonda 352 sahte eczane kapatıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında sahte eczanelere yönelik yapılan operasyonda yüzlerce eczanenin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Eczacıları Konseyi (PCN) Başkanı Anthonia Aruya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletinde yapılan operasyonda 352 eczanenin kapatıldığını belirtti.

Aruya, operasyon kapsamında eyalette 513 eczanenin denetlendiğini ifade ederek, kapatılan eczanelerin çoğunun yasadışı işletildiğini kaydetti.

Eczane çalışanları hakkında Aruya, "PCN'in temel görevlerinden biri eczacılara eğitim vermektir, buradaki çalışanlar eğitim almalıdır. O yüzden hastalara verdikleri ilaçların ne kadar güvenilir olduğundan emin değiliz." dedi.

Aruya, bu eczaneler işletilmeye devam edilirse, halk sağlığının da tehlikeye atılacağına dikkati çekerek, ülkenin diğer bölgelerinde de operasyonlar yapılacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya sahte eczane

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