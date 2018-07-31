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Nijerya'da senato başkanı iktidar partisinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 23:14 | Son Güncelleme

Nijerya'da senato başkanı iktidar partisinden istifa etti

Nijerya Senato Başkanı ve Kwara Eyalet Valisi Bukola Saraki, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinden (APC) ayrıldığını açıkladı.

Sanato Başkanı Saraki, APC'nin bazı üyeleriyle yaşanan güvensizlik krizi sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uzun bir istişareden sonra, İlericiler Kongresinden (APC) ayrıldığımı tüm Nijeryalılara bildirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kwara eyaletindeki bazı APC'nin üyelerinin Saraki'ye destek verdiği suçlamasıyla görevden alınmasından sonra Saraki partiden istifa ettiğini duyurdu.

Öte yandan Kwara eyaletinin kuzey meclis üyesi Abdulfattah Ahmed, APC'den ayrıldığını açıkladı.

Son bir haftada Saraki'ye bağlı yaklaşık 50 meclis üyesi iktidar partiden istifa etmişti.

Siyasi uzmanlar, iktidar partisinden ayrılan üyelerin sayısı giderek arttığına dikkati çekerken, 2019'da yapılacak devlet başkanı ve genel seçimlerde, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin kazanmasının zor göründüğü yorumunu yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
APC Bukola Saraki nijerya

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