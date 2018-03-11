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Nijerya'da şiddet olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

Plateau eyaletinde çobanlar ve çiftçiler arasında yaşanan şiddet olaylarında 16 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde çobanlar ve çiftçiler arasında çıkan çatışmada 16 kişi hayatını kaybetti.

Bölge Polis Sözcüsü Tyopev Terna, yaptığı açıklamada, ülkenin Plateau eyaletine bağlı Bakkos kentinde iki grubun arasında çıkan şiddet olaylarında 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığını ifade eden Terna, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Terna, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin çok sayıda silah ele geçirdiğini bildirdi.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çoban ve çiftçiler nijerya Plateau eyaleti

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