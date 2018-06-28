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Nijerya'da şiddet olaylarının kurbanı çocuklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 23:55 | Son Güncelleme

BM raporuna göre Nijerya'da güvenlik güçleri ve Boko Haram örgütü, 881 çocuğu ya öldürdü ya da sakat bıraktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 2017'de 881 çocuğun terör örgütü Boko Haram ve güvenlik güçleri tarafından ya öldürüldüğü ya da sakat bıraktığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Nijerya'daki silahlı çatışmalar ve çocuklar hakkında yayımladığı yıllık raporda, 2017'de ülkede 881 çocuğun ya öldürüldüğü ya da sakat bırakıldığı belirtildi.

Raporda, çocukların hem terör örgütü Boko Haram, hem de güvenlik güçlerinin hedefi olduğu kaydedildi.

Çocukların Boko Haram tarafından intihar bombacısı olarak kullanıldığı vurgulanan raporda, Nijerya ordusunun ise çocukları öldürdüğü aktarıldı.

Nijerya ordusunun Borno eyaletinde mülteci kampına yanlışlıkla düzenlediği saldırıda 235 çocuk çocuk yaşımını yitirmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler boko haram nijerya

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