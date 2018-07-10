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Nijerya'da şiddetli fırtına nedeniyle tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:28 | Son Güncelleme

Teknede bulunan 30 kişiden 8'i kurtarıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı - 21 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde 30 kişiyi taşıyan teknenin Bafarawa Nehri'nde battığı bildirildi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Sokoto Koordinatörü Ibrahim Dingyadi, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 30 kişiyi taşıyan teknenin battığını duyurdu.

Dingyadi, kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında 8 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin cesedinin bulunduğunu, 21 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.

Kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini aktaran Dingyadi, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

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nijerya tekne kazası

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