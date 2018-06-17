Nijerya'da şiddetli yağış ve fırtına 16 can aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunu etkisi altına alan kuvvetli yağışlar ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Bauchi eyaletinde dün gece etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Evlerin çökmesi ve ağaçların devrilmesine yol açan yağış ve fırtına dolayısıyla 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
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