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Nijerya'da silahlı çete üyesi 35 kişi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 18:53 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı çete üyesi 35 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da çoban ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelere ordunun düzenlediği operasyonda silahlı çete üyesi 35 kişinin öldürüldüğü, çok sayıda kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) verdiği habere göre, Savunma Bakanlığı İletişim Direktör Vekili John Agim, yaptığı açıklamada, çoban ve çiftçilerin çatıştığı bölgelerden Benue, Taraba, Zamafara ve Nasarawa eyaletlerinde ordunun silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Agim, operasyonda 35 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin de tutuklandığını ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini ifade etti. 1 askerin kaçırıldığı operasyonda, 2 askerin de yaralandığını dile getiren Agim, yaralıların tedavi altına olduğunu aktardı.

Nijerya'da ocak ayından bu yana devam eden çoban ve çiftçilerin çatışması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin evlerini terk etmesinden dolayı hükümet çatışma bölgelerindeki önlemlerini artırdı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
NAN nijerya operasyon silahlı kişiler

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