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Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

Nijerya'nın orta kesimlerindeki Kogi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis Sözcüsü Ali Janga, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların Bassa bölgesinde evleri ateşe verdiğini ve halka ateş açtığını belirtti.

Janga, saldırıda 10 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Çok sayıda evin kül olduğuna işaret eden Janga, bölgeye takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

Ülkenin orta kesimleri, sık sık çobanlar ile çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kogi eyaleti nijerya silahlı saldırı

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