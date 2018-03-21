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Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 20:54 | Son Güncelleme

Kaduna eyaletindeki saldırıda 11 asker öldü, 9 sivil yaralandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 11 asker öldü, 9 sivil yaralandı.

Kaduna Eyalet Vali Sözcüsü Samuel Aruwan yaptığı açıklamada, eyaletin Doka ve Maganda köylerinde silahlı saldırganların, güvenlik güçlerine ait bir kampa saldırı düzenlediğini ve saldırıda 11 askerin öldüğünü, 9 sivilin de yaralandığını belirtti.

Güvenlik güçleri, geçen hafta başlattığı operasyonda yol kesen silahlı çetelerin liderini öldürmüştü.

Silahlı çete üyelerinin, liderlerinin öcünü almak üzere askere yönelik baskın düzenlediği belirtiliyor.

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nijerya silahlı saldırı

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