Nijerya'da silahlı saldırı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Bölge polislerden Micheal Ezikwe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz bilinmeyen motosikletli saldırganların, Abuja'nın Galadimawa polis kontrol noktasına ateş açtığını belirtti.
Ezikwe, saldırıda 7 güvenlik mensubunun öldüğünü, 2 kişinin ağır yaralandığını belirtti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Ezikwe, olay yerine takviye güvenlik gücü yollandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Daha önce de ülkenin Akwa-İbom eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce polis noktasını hedef alan saldırıda iki polis hayatını kaybetmişti.
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