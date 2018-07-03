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Nijerya'da silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:35 | Son Güncelleme

Başkent Abuja'da polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Bölge polislerden Micheal Ezikwe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz bilinmeyen motosikletli saldırganların, Abuja'nın Galadimawa polis kontrol noktasına ateş açtığını belirtti.

Ezikwe, saldırıda 7 güvenlik mensubunun öldüğünü, 2 kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Ezikwe, olay yerine takviye güvenlik gücü yollandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Daha önce de ülkenin Akwa-İbom eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce polis noktasını hedef alan saldırıda iki polis hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya polis silahlı saldırı

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