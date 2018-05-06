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Nijerya'da silahlı saldırı: 45 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 21:14 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı saldırı: 45 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda en az 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaduna eyaletindeki Güvenlik ve İyi Yönetim Grubunca yapılan yazılı açıklamada, bir grup silahlı saldırganın Kaduna eyaletine bağlı Gwaska köyü sakinlerine ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda en az 45 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların tedavi altında alındığı ifade edildi.

Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Kaduna'da geçen hafta bir maden bölgesindeki silahlı saldırıda da 14 madenci yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaduna nijerya silahlı saldırı

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