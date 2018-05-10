Nijerya'da silahlı saldırıları

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Taraba ve Adamawa eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Taraba Eyalet Polis Sözcüsü David Missal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliği henüz bilinmeyen saldırganların, eyaletin Tutuwa bölgesinde evleri ateşe verdiğini ve halka ateş açtığını belirtti.

Missal, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Çok sayıda evin yandığını ifade eden Missal, yaralıların tedavi altına olduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Adamawa eyaletine bağlı Nega köyünde sabah namazına gidenlere ateş açılması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

