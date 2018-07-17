Nijerya'da sıtma ile mücadele

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), Boko Haram terör örgütünün faaliyet gösterdiği Nijerya'nın kuzeydoğusunda sıtma aşısı kampanyası başlattığı belirtildi.
DSÖ'nun Nijerya Temsilcisi Dr. Audu Musa, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıtmanın en yaygın olduğu Borno eyaletine bağlı 13 bölgede başlatılan aşı kampanyasıyla 5 yaşı altı 1,1 milyon çocuğa ulaşılmasını hedeflendiğini belirtti.
Geçen sene bölgede 880 bin çocuğa aşı yapıldığını belirten Musa, "5 yaş altı çocuklar sıtmaya karşı daha savunmasız ve sıtma ilaçlarının yüksek maliyetli olması nedeniyle özellikle bu yaşları belirledik." dedi.
Musa, aşı kampanyasının 21 Temmuz'a kadar devam edeceğini bildirdi.
Boko Haram terör örgütünün yoğun faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde, halk yetersiz beslenme ve hijyen sorunu sebebiyle sıtma gibi birçok hastalığa maruz kalıyor.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) rapora göre, Borno eyaletinde son bir yılda 3,7 milyon kişi sıtmadan etkilendi.
Bölgede her hafta yaklaşık 8 bin 500 sıtma vakasının ortaya çıktığı belirtilen raporda, hükümetin sıtma ile mücadelede etkili adımlar atması gerektiği vurgulandı.
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