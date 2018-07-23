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Nijerya'da sıtmaya yakalanan kişi kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

Çalışmak için gittiği Nijerya dönüşünde yüksek ateş şikayetiyle Kahramanmaraş'ta hastaneye kaldırılan ve sıtma teşhisi konulan 3 çocuk babası, hayatını kaybetti

Çalışmak için gittiği Nijerya'da sıtmaya yakalandığı iddia edilen 3 çocuk babası Mustafa Tanır (34), tedavi gördüğü memleketi Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetti.

Pazarcık ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde yaşayan topoğraf Mustafa Tanır (34), çalışmak için 2 ay önce Nijerya'ya gitti. 11 Temmuz'da dönen Tanır, yükselen ateş şikayetiyle Pazarcık Devlet Hastanesine başvurdu.

Sevk edildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde sıtma teşhisi konulan Tanır, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Evinde taziyeleri kabul eden anne Güllü Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun sıtma nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Oğlunun Njerya'dan döndükten sonra bir gece yüksek ateşle uyandığını ve hemen hastaneye başvurduklarını anlatan acılı anne, "Hastanede tahlilleri yapıldı ve sıtma olduğu söylendi. 14 Temmuz'da oğlumu hastaneye yatırdık, pazar günü yanına gittiğimde çocuğumun yüzü ve gözü şişmişti. Çok kötü bir haldeydi." dedi.

Hastanede kaldığı sürece çocuğuna verilen ilaçların tedaviye olumlu katkı sağlamadığını iddia eden Tanır, "3 yetime ben nasıl bakarım." ifadesini kullandı.

Sıtma ilacının geciktirildiğini öne süren Tanır, ilaç gelince de doktorun kendisine, "Sıtma ilacı az olduğu için çocuğuna tek tek vermek zorundayız." dediğini ileri sürdü.

Tanır'ın teyzesi Elif Tahtabiçen de eşinin de Sudan'da sıtma hastalığına yakalandığı, yapılan tedaviyle sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Kendi imkanlarıyla uçakla 24 saat içerisinde Nijerya'dan ilaç getirdiklerini belirten Tahtabiçen, "Getirdiğim ilacı önemseyen olmadı. 'Biz aynı vakayı yaşadık, bu ilaçlarla geçti. Sorumluluğunu alıyoruz hastamıza uygulayın dedik.' Neden bizim getirdiğimiz ilaç araştırılmadı." diye konuştu.

Mustafa Tanır'ın eşi Fatma Tanır da eşinin ölümünün araştırılmasını istedi.

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