Nijerya'da sıtmaya yakalanan kişi kurtarılamadı

Çalışmak için gittiği Nijerya'da sıtmaya yakalandığı iddia edilen 3 çocuk babası Mustafa Tanır (34), tedavi gördüğü memleketi Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetti.

Pazarcık ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde yaşayan topoğraf Mustafa Tanır (34), çalışmak için 2 ay önce Nijerya'ya gitti. 11 Temmuz'da dönen Tanır, yükselen ateş şikayetiyle Pazarcık Devlet Hastanesine başvurdu.

Sevk edildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde sıtma teşhisi konulan Tanır, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Evinde taziyeleri kabul eden anne Güllü Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun sıtma nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Oğlunun Njerya'dan döndükten sonra bir gece yüksek ateşle uyandığını ve hemen hastaneye başvurduklarını anlatan acılı anne, "Hastanede tahlilleri yapıldı ve sıtma olduğu söylendi. 14 Temmuz'da oğlumu hastaneye yatırdık, pazar günü yanına gittiğimde çocuğumun yüzü ve gözü şişmişti. Çok kötü bir haldeydi." dedi.

Hastanede kaldığı sürece çocuğuna verilen ilaçların tedaviye olumlu katkı sağlamadığını iddia eden Tanır, "3 yetime ben nasıl bakarım." ifadesini kullandı.