HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Nijerya'da son 4 ayda 100 çocuk kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Nijerya'da son 4 ayda 100 çocuk kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 4 ayda 100'den fazla çocuğun, Avrupa'ya götürülme vaadiyle Libya'ya kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) verdiği habere göre, Nijerya İnsan Kaçaklığı ve Yasa Dışı Göçmenlik Benin Koordinatörü Godwin Obaseki, yaptığı açıklamada, son 4 ayda 100'den fazla çocuğun Libya'ya kaçırıldığını belirtti.

Obaseki, çocukların Avrupa'ya götürülme vaadiyle kaçırıldığını ifade ederek çocukların çoğunun nereye götürüleceğinden habersiz olduğunu kaydetti.

Ailelerin ve çocukların insan kaçakçılığına karşı uyanık olmaları çağrısında bulunan Obaseki, "Bundan sonra sizi Avrupa'ya götürmeyi teklif eden herkesi polise bildirin. Çünkü onlar sizi sadece Sahra Çölü ve Akdeniz'e götürüyorlar ve sonunda kendinizi Libya'da bulabilirsiniz." dedi.

Obaseki, yasa dışı seyahatler nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Raporlara göre, son 6 ayda yaklaşık 3 bin 400 Nijeryalı göçmen gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

PARTNERDünyanın en güzelDünyanın en güzel
Ormanda bu halde yakalandılar!Ormanda bu halde yakalandılar!
Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatı ele geçirildiŞemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuk kaçırma Libya nijerya

En Çok Okunan Haberler

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Diğer Haberler
Ormanda bu halde yakalandılar!

Ormanda bu halde yakalandılar!

Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!

Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Gamze Akkuş İlgezdi kaç yaşında ve nerelidir?

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Gamze Akkuş İlgezdi kaç yaşında ve nerelidir?

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.