Nijerya'da Suriyeli iş adamı öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında Suriyeli bir iş adamının öldürüldüğü, oğlunun kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, ülkenin Kano eyaletindeki Kızılhaç bürosunun yakınında, Suriyeli bir iş adamı kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü, 14 yaşındaki oğlu kaçırıldı.

Kano Eyaleti Kızılhaç Başkanı Alhaji Musa D. Abdullah, yaptığı açıklamada, bölgeye gelen silahlı kişilerin açtığı ateş sonucunda Suriyeli iş adamı Abu Areeda'nın hayatını kaybettiğini, oğlunun kaçırıldığını belirtti.

Abdullah, polis ekiplerinin iş adamının oğlunu arama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.