Nijerya'da trafik kazası: 12 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Enugu eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ağır yaralandı.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Enugu Eyalet Polis Sözcüsü Ebere Amaraizu, Oji-River karayolunda yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığını bildirdi.

Amaraizu, kazada aralarında sekiz aylık bir bebeğin de bulunduğu 12 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.

Yaralıların hastanelere kaldırıldığını ifade eden Amaraizu, güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığını söyledi.