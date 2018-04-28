Nijerya'da trafik kazası: 12 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Bölge Trafik Uyum ve İcra Kurumu (TRACE) Sözcüsü Babatunde Akinbiyi, basına yaptığı açıklamada, Lagos-Ibadan bölgesinde bir otobüs ile bir kamyonetin çarpıştığını bildirdi.

Akinbiyi, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de ağır yaralandığını aktardı.

Yaralıların hastanelere kaldırıldığını ifade eden Akinbiyi, güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

