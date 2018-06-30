HABER

Nijerya'da trafik kazası: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

Nijerya'da trafik kazası: 12 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan Kano kentindeki Kano-Kaduna karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü iki otomobille çarpıştı ve çarpışmanın ardından olay yerinde yangın çıktı.

Çıkan yangında 12 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

PARTNERGerçek yaşını öğrenince şok olacaksınız!Gerçek yaşını öğrenince şok olacaksınız!
Marmaris'te 1 hektar orman kül olduMarmaris'te 1 hektar orman kül oldu
Karabük'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkilediKarabük'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya trafik kazası yangın

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.