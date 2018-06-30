Nijerya'da trafik kazası: 12 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan Kano kentindeki Kano-Kaduna karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü iki otomobille çarpıştı ve çarpışmanın ardından olay yerinde yangın çıktı.
Çıkan yangında 12 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi
Türkiye küçük Eylül'e ağlıyor! En acı veda
'Erdoğan, ekonominin başına Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu geçirebilir'
Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!
Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum