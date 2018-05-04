Nijerya'da Türk hayırseverlerin yaptırdığı Hz. Osman Camisi açıldı

Nijerya'nın başkenti Abuja'da Türk hayırseverlerin desteğiyle Dar'ul Erkam Vakfı tarafından yaptırılan Hz. Osman Camisi dualarla açıldı.
Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada Abuja'ya bağlı Gbessa bölgesine daha önce su kuyusu açmak için geldiklerini, bölge halkının talebi üzerine cami inşa etme kararı aldıklarını belirtti.
"Ziyaretlerimiz sırasında bölgede ibadet yerlerinin de eksik olduğunu fark ettik ve bölge halkından da gelen talep üzerine bir cami inşa etmeye karar verdik. Bu vesile ile hem su kuyusunu hem de camiyi açtık." diye konuşan Gökmen, cami ve su kuyusunun Türkiye'den gelen yardımlarla yapıldığını vurguladı.
- Türkler tarafından destek verilen okul inşaatı devam ediyor
Gökmen, bölge halkının maddi imkansızlıklardan dolayı okul yaptıramadığını belirterek, "Çocukların çoğu medreseye gidiyor. Halkın inşa ettikleri medrese hem yetersiz hem de fiziksel olarak çok uygun değil." dedi.
Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarıyla bölgede okul inşaatına da başladıklarını ifade eden Gökmen, "Şimdi okul inşaatı bitmek üzere ve bittikten sonra 350 öğrenci eğitim alacak. Okulda öğleden önce normal dersler, öğleden sonra da Kuran-ı Kerim dersleri verilecek." diye konuştu.
Cami açılışına Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen'in yanı sıra Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Cem Mangüt, Türkiye Diyanet Vakfı Abuja Din Hizmetleri Ataşesi Ali Kaşıkırık, Dar'ul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol ve bölge sakinleri katıldı.
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