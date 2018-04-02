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Nijerya'da yerinden edilenler geri dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 21:21 | Son Güncelleme

Boko Haram saldırıları nedeniyle 4 yıl önce Bama kentini terk etmek zorunda kalan 20 bin kişi, geri dönerek kendileri için hazırlanan 16 bin konuta yerleşecek

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram saldırılarından kaçan binlerce kişi, ayrıldıkları şehirlerine geri dönüyor.

Borno Eyalet Valisi Alhaji Kashim Shettima, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Bama kentinde 20 bin yerinden edilmiş kişi için 16 bin ev inşa edildiğini belirtti.

Shettima, "Bugün, yerlerinden edilmiş kişilerin hepsi kendilerine verilecek evlerde oturacak ve bundan sonra bu insanların güvenliği için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Mültecilerden Mohammed Bulama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün benim için bayram günüdür. Yaşadığım kenti 4 yıldır görmedim ve bugün sonunda gidiyorum." ifadesini kullandı.

Bulama, 4 yıl önce nasıl kaçtığını hatırlatarak, "O gece Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda annem ve babamı kaybettim. Başka sığınacak yerim olmayınca buraya kaçmak zorunda kaldım." diye konuştu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya Yerinden edilmiş kişiler

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