Nijerya'da yerinden edilmiş kişilerin kampında yangın

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kapta çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kuzeydoğu Koordinatörü Alhaji Bashir Garga, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Rann bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kampında çıkan yangında 3 anne ve 3 çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Yangında 20 kişinin ağır yaralandığını ifade eden Garga, kampta 200'den fazla çadırın yandığını, çok sayıda hayvanın telef olduğunu söyledi.
Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildiğini, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını aktaran Garga, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.
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