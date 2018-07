Nijerya'da yolsuzlukla mücadele

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, yolsuzlukla mücadele için "ulusal acil durum" ilan etti.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Buhari, ülke çapında yolsuzluklarla çok taraflı olarak mücadele edileceğini ve bu süreçte tüm kurumların iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Buhari açıklamasında, "Nijerya yolsuzluklarla başa çıkmak için ulusal acil durum ilan etti. Daha önce de söylediğim gibi, eğer Nijerya yolsuzlukları yok etmezse yolsuzluklar er ya da geç Nijerya'yı yok edecek." ifadesini kullandı.

Ülkedeki devlet dışı kurumların ve sivil toplum örgütlerinin yolsuzlukla mücadelede önemli bir etken olduğunu ifade eden Muhammedu Buhari, "Maalesef yolsuzluk her yerde. Hükümetin her seviyesinde ve toplumun her katmanında." değerlendirmesinde bulundu.

Buhari, iktidara geldiği 2015'te yolsuzluklara karşı savaş ilan etmişti. Nijerya İstatistik Bürosunun 2017 verilerine göre, ülkede polislerin yüzde 46,4'ü, savcıların yüzde 33'ü, hakimlerin ise yüzde 31,5'i rüşvet alıyor.