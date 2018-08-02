Nijerya'da Zakzaki'nin duruşması ertelendi

Nijerya'da, Şii mezhebine bağlı Nijerya İslami Hareketi (IMN) ile ordu birlikleri arasında yaşanan çatışmalardan sonra tutuklanan Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşinin duruşmasının ertelendiği bildirildi.

Kaduna Federal Yüksek Mahkemesi yargıcı Gideon Kurada, IMN lideri Şeyh Zakzaki ve eşinin duruşmasını 4 Ekim'e ertelediğini açıkladı.

Yargıç Kurada, Şeyh Zakzaki'nin bir sonraki duruşmaya kadar tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaduna Federal Yüksek Mahkemesi, IMN ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar sonrası gözaltına alınan 100 IMN üyesinin dün serbest bırakılmasına karar vermişti.

Şeyh Zakzaki ve destekçileri ile ordu birlikleri arasında General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine 2015'te çatışmalar yaşanmıştı. Ordu, çatışmanın ardından Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti.

Ordu, Şii din adamı İbrahim Zakzaki ve destekçilerinin hedef alındığı operasyonda 7 kişinin, İnsan Hakları İzleme Örgütü 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmişti. IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Bu operasyonda Zakzaki'nin gözaltına alınması ve ardından tutuklanması, Tahran, Beyrut ve Yeni Delhi'de protestolara neden olmuştu.

