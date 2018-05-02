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Nijerya'daki camiye saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 20:35 | Son Güncelleme

Devlet Başkan Buhari, Adamawa eyaletine 6 bin takviye güvenlik gücü gönderdi

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, terör örgütü Boko Haram'ın etkin olduğu bölgelerden Adamawa eyaletine 6 bin asker gönderdiği bildirildi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre Buhari, dün Adamawa eyaletinde düzenlenen intihar saldırısının ardından bölgeyi korumak için 6 bin takviye güvenlik gücü gönderdi.

Saldırıyı kınayan Buhari, bölgedeki güvenliğin sağlanması için güvenlik güçlerinin sayısını artırdığını kaydetti.

Adamawa eyaletine bağlı Yan Gwajo bölgesinde dün camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 42 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin durumda olan terör örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından, 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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Adamawa eyaleti boko haram Güvenlik Güçleri nijerya

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