Nijerya'daki çoban ve çiftçiler arasındaki çatışmalar

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijerya'daki çoban ve çiftçiler arasında devam eden çatışmaları önlemek amacıyla konferans gerçekleştirdi.

Başkent Abuja'daki ECOWAS parlamento binasında düzenlenen konferansa, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, Birleşmiş Milletler'in (BM) temsilcileri, ECOWAS yetkilileri, valiler, dini liderleri ve basın mensupları katıldı.

Konferansın açılışında, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin adına konuşan Yardımcısı Osınbajo, bölgede devam eden katliamlara kalıcı çözüm bulmak için ECOWAS'in da yardımları gerektiğini belirtti.

Osınbajo, bugüne kadar ECOWAS ülkelerin birbirlerine yardımcı olduklarını altını çizerek, "Bu topluluk, 1979'da yapılan anlaşmalarla bölgedeki insanları, mallarını ve sermayelerini koruyabildi. Bugün de insanların canını ve mallarını da koruyabilir." dedi.

BM'in Afrika Özel Temsilcisi Dr Mohamed Ibn Chambas da Nijerya'daki çatışmanın bölgenin güvenliği ve ekonomisini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Chambas, ECOWAS'in çobanlar ile çiftçilerin arasındaki çatışmaların temel nedenlerini ele alarak, diğer bölgelerde bu tür çatışmaları olmaması için iyi bir çözüm bulmaları gerektiğini ifade etti.