HABER

Nijerya'daki çobanlarla çiftçiler arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:37 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Plateau eyaletinde çıkan çatışmalardan sonra bölgeyi ziyaret etti

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 86 kişinin hayatını kaybettiği Plateau eyaletindeki çatışmalardan sonrası bölgeyi ziyaret ederek, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Buhari, Plateau'daki iki grup arasında çıkan çatışmaları kınayarak, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Ülkede devam eden saldırılara karşı ortak tavır alınması gerektiğinin altını çizen Buhari, "Bu saldırıların çobanlar ya da çiftçiler tarafından yapılıp yapılmadığının önemi yok. Önemli olan bu saldırıları kınamak çünkü son günlerde çok fazla masum insanın canını aldı." dedi.
\

- Eyalette güvenlik önlemi arttırıldı

Nijerya polisinden yapılan açıklamada, eyalete güvenlik güçlerinin yanı sıra iki helikopter ve çok sayıda mühimmat sevk edildiği belirtildi.

Bölgeye gönderilen heyetin çatışmalarla ilgili soruşturma başlattığı kaydedilirken, eyalette iki haftalık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği de bildirildi.

Hafta sonu Plateau eyaletine bağlı 11 köyde çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 86 kişi hayatını kaybetmişti.

Çatışmalarda 50 ev ateşe verilirken en az 100 büyükbaş hayvan telef olmuştu.

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!
Dolu yağışına karşı araçlarını böyle korudularDolu yağışına karşı araçlarını böyle korudular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari Plateau şiddet olayları

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!

AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.