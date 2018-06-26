Nijerya'daki çobanlarla çiftçiler arasında çatışma

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 86 kişinin hayatını kaybettiği Plateau eyaletindeki çatışmalardan sonrası bölgeyi ziyaret ederek, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Buhari, Plateau'daki iki grup arasında çıkan çatışmaları kınayarak, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Ülkede devam eden saldırılara karşı ortak tavır alınması gerektiğinin altını çizen Buhari, "Bu saldırıların çobanlar ya da çiftçiler tarafından yapılıp yapılmadığının önemi yok. Önemli olan bu saldırıları kınamak çünkü son günlerde çok fazla masum insanın canını aldı." dedi.

\

- Eyalette güvenlik önlemi arttırıldı

Nijerya polisinden yapılan açıklamada, eyalete güvenlik güçlerinin yanı sıra iki helikopter ve çok sayıda mühimmat sevk edildiği belirtildi.

Bölgeye gönderilen heyetin çatışmalarla ilgili soruşturma başlattığı kaydedilirken, eyalette iki haftalık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği de bildirildi.

Hafta sonu Plateau eyaletine bağlı 11 köyde çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 86 kişi hayatını kaybetmişti.

Çatışmalarda 50 ev ateşe verilirken en az 100 büyükbaş hayvan telef olmuştu.

