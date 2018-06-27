Nijerya'daki çobanlarla çiftçiler arasında çatışma

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmaları protesto eden bölge sakinleri hükümet binasına yürüdü.

Bölgedeki aktivistlerin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, Plateau meydanında toplanarak hükümet binası önünde gösteri düzenledi.

"Ölümleri durdurun" ve "Masumların hayatı önemli" yazılı pankartlar ve ölenleri simgeleyen ağaç dalları taşıyan grup, hükümet aleyhinde slogan atarak resmi binalara saldırdı.

Güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan gerginlik nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

- 130 kişi ölmüştü

Eyalete güvenlik güçlerinin yanı sıra iki helikopter ve çok sayıda mühimmat sevk edilmişti.

Bölgeye çatışmalara ilişkin soruşturma yapmak üzere bir ekip gönderilmiş ve eyalette iki haftalık olağanüstü hal ilan edilmişti.

Hafta sonu Plateau eyaletine bağlı 11 köyde çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda en az 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Çatışmalarda 50 ev ateşe verilirken en az 100 büyükbaş hayvan telef olmuştu.

