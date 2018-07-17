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Nijerya'daki fırtınada ölü sayısı 49'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

Katsina eyaletinde 2 gündür etkin olan şiddetli yağış ve fırtınada ölü sayısı 49'a çıktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzey bölgelerini etkisi altına alan kuvvetli yağışlar ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiği, 20'den fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Katsina Koordinatörü Alhaji Rabe Rabi'u, gazetecilere yaptığı açıklamada, Katsina eyaletinde pazar gecesi başlayan ve 2 gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtınanın sellere yol açtığını belirtti.

Rabi'u, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 49'a çıktığını ifade ederek, kayıp 20'den fazla kişiden de halen haber alınamadığını kaydetti.

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 500 evin çöktüğünü, binlerce kişinin evsiz kaldığını bildiren Alhaji Rabe Rabi'u, 200'den fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Rabi'u, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını da dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
kuvvetli yağışlar ve fırtına nijerya Sema

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