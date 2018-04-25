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Nijerya'daki kilise saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:06 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Buhari, Benue eyaletindeki saldırıyı kınadı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, Benue eyaletine bağlı Ayar-Mbalom bölgesinde bir kiliseye düzenlenen saldırıyı kınadı.

Buhari, yazılı açıklamasında, Benue hükümeti ve halkına başsağlığı dileyerek "Mbalom halkı ve özellikle St. Ignatius Katolik Kilisesi maalesef silahlı kişilerin iğrenç saldırısına maruz kaldı." ifadelerini kullandı.

Kiliseye yönelik saldırıyı "şeytani bir hareket" olarak nitelendiren ve kınayan Buhari, saldırının ülkedeki dini çatışmayı körüklemek için yapıldığını vurguladı.

Benue eyaletine bağlı Ayar-Mbalom bölgesinde dün bir kiliseye düzenlenen saldırıda 2'si rahip 15 kişi hayatını kaybetmişti.

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