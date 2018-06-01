Nijerya'daki mülteci kamplarında ramazan bayram havasında geçiyor

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Nijerya'da mülteci kampı sakinleri, tüm olumsuzluklara rağmen gelen yardımlar sayesinde ramazan ayını bayram havasında geçiriyor.
Ülkenin kuzeydoğusundaki çatışmalardan kaçarak başkent Abuja'daki mülteci kamplarına yerleşen yüzbinlerce Nijeryalı, ramazan ayında gelen yardım ve ilgiden oldukça memnun.
Terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarından kaçan 2 milyondan fazla insan, evlerini terk ederek ülkenin başta Borno, Adamawa ve Yobe eyaletleri olmak üzere 13 eyaletinde bulunan 207 mülteci kampında yaşam mücadelesi veriyor.
Başkent Abuja'da 31 farklı bölgede kurulan kamplarda ise yaklaşık 3 binden fazla mülteci yaşıyor.
Hükümet ve sivil toplum kuruluşları, kampta kalanlara gıda, giyecek, barınak, sağlık ve eğitim imkanları için yardım ederken ramazan ayında yardımların artması kampta yaşayanların yüzünü güldürüyor.
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- "Ramazan ayı bayram gibi geçiyor"
Borno eyaletinde Boko Haram örgütünün saldırılarından kaçarak Abuja'daki kampa yerleşen Ayşe Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda yardımların arttığını ve bu nedenle bu ayda daha mutlu ve huzurlu olduklarını dile getirdi.
Adamu, "Yaklaşık 5 yıldır burada yaşıyorum. Boko Haram saldırıları nedeniyle evimizi terk ettik ve zorlu bir yolculuğun ardından bu kampa yerleştik." dedi.
Ramazan ayının diğer zamanlara göre daha kolay geçtiğini belirten Adamu, "Ramazan ayı çok şükür güzel gidiyor çünkü bu ayda bize çok yardım geliyor. Bize yardım getirenlerin hepsinden Allah razı olsun. Onlar sayesinde ramazan ayı bayram gibi geçiyor." ifadelerini kullandı.
Adamu, mülteci kampındaki zorluklardan bahsederek, yardımlar sayesinde en azından çadır kurabildiklerini ancak yağmur ve fırtına nedeniyle çadırların devamlı yıkıldığını ifade etti.
Adamu en büyük dileğinin ise çatışmaların sona ermesi ve gelecek ramazanı evinde geçirmek olduğunu sözlerine ekledi.
- Mülteciler ramazan ayında rahat nefes alıyor
Abuja'da bulunan kamp koordinatörü İdris İbrahim-Halilu, ramazan ayında sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere birçok yerden yardım geldiğini belirterek, bu ayda insanların bir süreliğine de olsa rahat nefes aldıklarının altını çizdi.
Kamplardaki başlıca sorunların gıda ve eğitim olduğunu ifade eden İbrahim-Halilu, kamplarda genelde kadın, çocuk ve yaşlıların barındığını, onların da çalışıp para kazanamadığı için açlıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.
İbrahim-Halilu, kampta kalan çocukların büyük kısmının da eğitim hakkından mahrum kaldığını belirterek şöyle konuştu:
"Burada kolera, sıtma gibi bulaşıcı çocuk hastalıklarına oldukça sık rastlanıyor. Kampalardaki çocukların yüzde 80'i okula gidemiyor. Kalan 20 ise birkaç STK yardımıyla öyle böyle okuyorlar. Burada okul kurmuştuk, ders vermek için dışardan gönüllü öğretmenler geliyordu ama zamanla yol paralarından dolayı gelmeyi bıraktılar ve şu an sınıflar bomboş."
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