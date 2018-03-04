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Nijerya'daki şiddet olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 02:30 | Son Güncelleme

Çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, emniyet görevlisi David Misal, ülkenin Plateau eyaletine bağlı Nyiwa köyünde çıkan çatışmalarda 5 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Misal, onlarca evin ateşe verildiğini, çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğunu anlatarak, şiddet olaylarının sürdüğü bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bilgisini verdi.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletine bağlı Nyiwa ve Yerimaru köylerinde iki gün önce çıkan çatışmalarda 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çobanlar ile çiftçiler nijerya

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