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Nijerya'daki şiddet olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 00:59 | Son Güncelleme

Çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 20 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da, çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Taraba eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma çıktığı, çatışmalarda 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişi yaralandığı belirtildi.

Haberlerde, çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu, yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın ise çalındığı ifade edildi.

Haberlerde, bölge sakinlerinin çatışma bölgesinden göç etmeye başladığı kaydedildi.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletine bağlı Nyiwa ve Yerimaru köylerinde üç gün önce çıkan çatışmalarda 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan göçebe Fulaniler ile tarımla uğraşan Mambilla kabileleri arasında sıklıkla çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Hayvanlarına otlak bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, Mambilla kabilesinden çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Mambilla kabilesinden çiftçiler ise Fulanilerin hayvanlarını, kendilerine ait tarım alanlarında otlattığını ileri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çobanlar ile çiftçiler nijerya

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