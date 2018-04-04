Nijerya'daki şiddet olayları

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde çobanlar ve çiftçiler arasında devam eden çatışmalardan dolayı son bir haftada 54 kişinin hayatını kaybettiği, 7 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kuzeydoğu Koordinatörü Süleyman Mohammed, yaptığı açıklamada, Zamfara eyeletine bağlı Baudi, Tungan, Doka, Zanoka, Akuzo ve Dogon Ruwa bölgelerinde iki grubun arasında çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Mohammed, çatışmalardan dolayı son bir haftada 54 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

Ölenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu belirten Mohammed, 71 kişinin yaralandığını ifade etti.

Mohammed, çatışmalarda 30 evin ateşe verildiğini, yaklaşık bin büyükbaş hayvanın telef olduğunu aktardı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, bölgedeki çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Olaylarla bağlantılı olarak ayrıca, Fulani çobanlarının, Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkenin güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştıkları ileri sürülüyor.