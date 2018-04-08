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Nijerya'daki şiddet olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeydoğu eyaletlerine gönderilen güvenlik güçleri geri çekildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda çobanlar ve çiftçiler arasında devam eden çatışmaları önlemek için bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin geri çekildiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, ülkenin kuzeydoğusundaki Benue, Kogi, Kaduna ve Taraba eyaletlerindeki çatışmaları önlemek için gönderilen güvenlik güçlerinin 31 Mart'ta gerekçe gösterilmeden geri çekildiği duyuruldu.

Güvenlik güçlerinin eyaletlerden geri çekilmesinin ardından son bir haftada, dört eyalette 200 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Texas Chukwu, yaptığı açıklamada, bölgedeki çatışmaların sonlandığını açıkladı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, bölgedeki çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Olaylarla bağlantılı olarak ayrıca, Fulani çobanlarının, Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkenin güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştıkları ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çobanlar ve çiftçileri nijerya

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