Nijerya'daki şiddet olayları

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta bölgesinde 300 bin çocuk, çobanlar ve çiftçilerin arasında devam eden çatışmalar nedeniyle okula gidemiyor.

Benue Eyaleti Öğretim Kurulu Genel Sekreteri Prof. Wilfred Uji, yaptığı açıklamada, eyalette devam eden çatışmaların çocukların eğitimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Eyalette 300 bin çocuğun çatışmalar nedeniyle okula gidemediğini ifade eden Uji, "Eyalet genelinde 200 bin lise ve 100 bin ortaokul öğrencisi korkudan artık okula gidemiyor." dedi.

Uji, ayrıca bölgedeki öğretmenlerin de tehdit altında olduğunu ifade etti.

Nijerya'nın Benue, Kogi, Kaduna, Zamfara ve Taraba eyaletlerinde çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.