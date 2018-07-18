Nijerya'daki şiddet olayları

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da devam eden şiddet olaylarını önlemek üzere ilk defa ülkenin dört büyük etnik lideri bir araya geldi.

Nijerya'da bulunan en büyük etnik gruplar Hausa, Yoruba, İgbo ve Niger Delta liderleri, ülkedeki şiddet olaylarını durdurmak amacıyla başkent Abuja'da konferans düzenledi.

Konferansa, Arewa Hausa lideri Prof. Dr. Ango Abdullahi, Ohanaeze Ndigbo İgbo lideri John Nwodu, Afenifere Yoruba lideri Prof. Dr. Banji Akintoye ve Niger Delta lideri Edwin Clark ile üst düzey yetkililer, valiler, dini liderler ve basın mensupları katıldı.

Arewa Hausa lideri Abdullahi, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki şiddet olaylarının giderek arttığını, bu olayların ne din ne de etnik kökenle ilgili olduğunu belirtti.

Daha önce çatışmaları önlemek için hükümetten yardım beklediklerinin altını çizen Abdullahi, "Bağımsızlıktan önce etnik liderler vardı ve kendi sorunlarını çözüyorlardı. Artık hükümeti karıştırmadan ülkemizde yaşananlara dur demeliyiz." dedi.

Ohanaeze Ndigbo lideri Nwodu da ülkede devam eden katliamlara çözüm bulmak için birbirilerini suçlamak yerine ortak hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.