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Nijerya'daki şiddet olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

Sokoto eyaletinde devam eden silahlı saldırılar nedeniyle 4 bin kişi evini terk ederek mülteci kampına sığındı

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılar nedeniyle binlerce kişi mülteci kampına sığındı.

Bölgedeki mülteci kampı sorumlusu Alhaji Aminu Abubakar Gawo, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemlerde bölgede devam eden silahlı saldırılar nedeniyle 4 bin kişinin kampa sığındığını belirtti.

Evlerini terk edenlerin insani ihtiyaçlarının hükümet tarafından karşılandığını ifade eden Gawo, "Buraya sığınan kişilerin giyim, barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Gawo, ilgili bölgelerde güvenliğin sağlaması için hükümetin çalışma başlattığını ve yakında mültecilerin evlerine dönebileceklerini kaydetti.

Sokoto'da son iki haftada kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

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nijerya şiddet olayları

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