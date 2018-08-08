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Nijerya'daki şiddet olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 19:51 | Son Güncelleme

Zamfara eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle bulundukları bölgeyi terk etmek zorunda kalan 5 bin kişi evlerine dönmeye başladı

Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı gruplara yönelik operasyonlar sonucunda binlerce köylü terk etmek zorunda kaldığı evlerine geri dönüyor.

Operasyon sorumlusu Muhammed Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletinde 1 Haziran'dan bu yana silahlı gruplara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Muhammed, operasyonların sonlanmasıyla yerinden edilmiş 5 bin kişinin evlerine geri döndüğünü kaydetti.

Operasyon kapsamında çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Muhammed, bölgede güvenliğin sağladığını aktardı.

Zamfara eyaleti, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ocak ayından bu yana eyalette düzenlenen silahlı saldırılarda yaklaşık 400 kişi yaşamını yitirmiş ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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nijerya şiddet olayları

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