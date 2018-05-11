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Nijerya'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 18:51 | Son Güncelleme

Kaduna'da geçen hafta düzenlenen silahlı saldırı sonucu en az 2 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında geçen hafta düzenlenen silahlı saldırının ardından en az iki bin kişi güvenli bölgelere göç etti.

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansından (SEMA) yapılan açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Gwaska köyündeki saldırı nedeniyle en az 2 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Eyaletin Gwaska köyünde geçen hafta gerçekleşen saldırıda en az 58 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Nijerya hükümeti, saldırıyla ilgili 4 gün önce soruşturma başlatarak, bölgeye takviye güvenlik ekibi göndermişti.

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