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Nijerya'daki silahlı saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Devlet Başkan Muhammed Buhari, Zamfara eyaletine takviye güvenlik gücü gönderdi - Silahlı bir grup bölgede 15 kişiyi kaçırdı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, son dönemde sıklıkla silahlı saldırıların yaşandığı bölgelerden Zamfara eyaletine bin güvenlik gücü gönderdiği bildirildi.

Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda Zamfara'da düzenlenen silahlı saldırıları sona erdirmek ve bölgeyi korumak için Devlet Başkanının bölgeye takviye bin güvenlik gücü gönderdiğini duyurdu.

Öte yandan Zamfara meclis üyesi Sanusi Rikiji, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Maradun bölgesinde silahlı bir grubun düzenlediği saldırıda 15 kişinin kaçırıldığını söyledi.

Rikiji, bölgede devam eden şiddet olayları nedeniyle yüzlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son bir haftada Zamfara'da gerçekleşen silahlı saldırıda 50'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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nijerya Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari şiddet olayları Zamfara

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